Популярная телеведущая Ксения Собчак проанализировала итоги уходящего года.
Впереди — праздничные дни, семейный отдых и возможность проанализировать что удалось и не очень в прошедшем году. Но самое главное — чтоб было чем гордиться, — написала журналистка в Instagram.
По её словам, люди должны гордиться даже мелочами. Кроме того, ведущая добавила, что намерена посвятить новогодние праздники семейному отдыху.
Как ранее писал NEWS.ru, Собчак и певица Алсу побывали в отдалённой деревне Уяндыково в Башкирии. В этой деревне родился отец Алсу — Ралиф Сафин.
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