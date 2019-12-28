https://static.news.ru/photo/084e4f38-2967-11ea-8c55-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Популярная телеведущая Ксения Собчак проанализировала итоги уходящего года.

Впереди — праздничные дни, семейный отдых и возможность проанализировать что удалось и не очень в прошедшем году. Но самое главное — чтоб было чем гордиться, — написала журналистка в Instagram.

По её словам, люди должны гордиться даже мелочами. Кроме того, ведущая добавила, что намерена посвятить новогодние праздники семейному отдыху.

Как ранее писал NEWS.ru, Собчак и певица Алсу побывали в отдалённой деревне Уяндыково в Башкирии. В этой деревне родился отец Алсу — Ралиф Сафин.