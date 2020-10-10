Ксения Бородина назвала Лену Миро «больным» человеком

https://static.news.ru/photo/c0b7fcc6-0aea-11eb-b459-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Телеведущая Ксения Бородина резко ответила на вопрос подписчиков о блогере Лене Миро.

У телеведущей спросили, читает ли она Миро и как относится к ней.

borodylia/instagram.com

Я не читаю больных людей! А тем более неудовлетворенных больных баб, — написала Бородина в сторис Instagram, спрятав имя блогера за смайликом с фекалиями.

Лена Миро приобрела скандальную известность, ведя блог в «Живом журнале». Её публикации на тему популярных личностей всегда вызывали большой общественный резонанс.

Как писал NEWS.ru, ранее Лена Миро жёстко раскритиковала внешность Яны Кошкиной, которая, по слухам, стала новой возлюбленной комика Гарика Харламова. Она перечислила детали внешности Кошкиной, которые делают актрису «дешёвкой»