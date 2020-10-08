Крутой рассказал, как Собчак едва не довела Лещенко до суицида

https://static.news.ru/photo/f7d030a6-098d-11eb-8ade-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский певец Лев Лещенко, переболевший весной коронавирусом, мог бы покончить жизнь самоубийством, если бы узнал, что заразил десятки своих коллег. Об этом в эфире шоу «Алёна, блин!» рассказал композитор Игорь Крутой.

В марте эстрадный исполнитель, инфицированный COVID-19, побывал на дне рождения сестры Крутого Аллы. После этого журналист Ксения Собчак написала, что артист заразил коронавирусом десятки человек.

Там никто не заразился, а Лещенко позвонил мне и сказал: «Если бы подтвердилось то, о чём она написала, я понял бы, что хочу покончить жизнь самоубийством». Он воспринял это так, что хотел себе пулю в лоб пускать, — отметил композитор.

Ранее Игорь Крутой назвал отвратительным поступком предположение телеведущей Ксении Собчак о том, что артист Лев Лещенко мог заразить коронавирусом множество звёзд эстрады. Автор многочисленных хитов заявил, что у журналистки не получится «сделать из себя программу „Время“». Он посоветовал ей вместо этого подумать, как повысить «обвальные рейтинги своей собственной программы».

О госпитализации Льва Лещенко с подозрением на коронавирус стало известно 24 марта. Вскоре Собчак заявила, что несколькими днями ранее он побывал на дне рождения сестры Крутого Аллы, где мог заразить всех гостей, среди которых был весь цвет российского шоу-бизнеса, писал NEWS.ru.