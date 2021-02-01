Кристина Асмус после развода запела песни Наташи Королёвой

https://static.news.ru/photo/66054b96-651a-11eb-87a0-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус выложила в Instagram видео, на котором исполняет песню «Маленькая страна» Наташи Королёвой. Поклонники решили, что после развода с Гариком Харламовым она решила пойти по стопам телеведущей Ольги Бузовой и пошла в певицы. Но оказалось, что так её наказали за опоздание на репетицию.

Скажи мне свой репертуар, и я скажу тебе, кто ты, — подписала Асмус своё творчество.

Она призналась, что поёт «как может», хотя фанаты посчитали, что у девушки оказался очень сильный и приятный голос, пишет Пятый канал.

Асмус с Харламовым развелись в 2020 году. Их общая дочь живёт с мамой на Рублёвке в доме, который купил комик.

Как писал ранее NEWS.ru, Кристина Асмус заявила о наличии у неё тайного поклонника. Актриса показала в сторис огромный букет роз, который неизвестный передал ей в театре.