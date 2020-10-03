Кристина Асмус рассказала, как её били в детстве

Актриса Кристина Асмус, бывшая жена юмориста Гарика Харламова, рассказала в Instagram о своём трудном детстве — побоях, голоде, чрезмерных занятиях спортом и переломах. Соответствующим образом она отреагировала на утверждение одного из подписчиков, что якобы жила сладкой жизнью.
Подписчик, в частности, уверял, что настоящие трудности — это тяжёлый физический труд на стройке, где целый день приходится таскать кирпичи, или труд шахтёра, который находится под землёй сутками.
На это Асмус
К слову о том, что «изнеженные инстаактрисы понятия не имеют, что такое труд», — завершила свой комментарий актриса.
Как сообщал NEWS.ru, с лета 2020 года о Кристине Асмус стало появляться всё больше сообщений в СМИ из-за её громкого развода с актёром и юмористом Гариком Харламовым. Бывшим супругам уже не один раз пришлось объяснять, что решение о расторжении их брака, продлившегося восемь лет, они приняли ради заботы о своей дочери Анастасии.
Мир отечественного шоу-бизнеса тем не менее не остался равнодушен к судьбам актёров. Так, например, актриса Анна Калашникова несколько дней назад навестила Харламова на съёмках Comedy Club и рассказала, что после развода актёр испытывает недостаток любви и ласки.
Перед этим Харламов уже заявлял, что после развода с Кристиной Асмус у бывших супругов нет вражды друг к другу.
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