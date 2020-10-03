Кристина Асмус рассказала, как её били в детстве

https://static.news.ru/photo/733c7b1c-067f-11eb-be42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актриса Кристина Асмус, бывшая жена юмориста Гарика Харламова, рассказала в Instagram о своём трудном детстве — побоях, голоде, чрезмерных занятиях спортом и переломах. Соответствующим образом она отреагировала на утверждение одного из подписчиков, что якобы жила сладкой жизнью.

Подписчик, в частности, уверял, что настоящие трудности — это тяжёлый физический труд на стройке, где целый день приходится таскать кирпичи, или труд шахтёра, который находится под землёй сутками.

На это Асмус отреагировала крайне резко, поставив подписчика на место. Она заявила, что в детстве столкнулась не только с нелюбовью родителей, но и с занятиями спортом по 13 часов в день с двойным переломом. По словам актрисы, она терпела побои и голод, а первый день рождения вообще отметила только в 18 лет.

К слову о том, что «изнеженные инстаактрисы понятия не имеют, что такое труд», — завершила свой комментарий актриса.

Как сообщал NEWS.ru, с лета 2020 года о Кристине Асмус стало появляться всё больше сообщений в СМИ из-за её громкого развода с актёром и юмористом Гариком Харламовым. Бывшим супругам уже не один раз пришлось объяснять, что решение о расторжении их брака, продлившегося восемь лет, они приняли ради заботы о своей дочери Анастасии.

Мир отечественного шоу-бизнеса тем не менее не остался равнодушен к судьбам актёров. Так, например, актриса Анна Калашникова несколько дней назад навестила Харламова на съёмках Comedy Club и рассказала, что после развода актёр испытывает недостаток любви и ласки.

Перед этим Харламов уже заявлял, что после развода с Кристиной Асмус у бывших супругов нет вражды друг к другу.