Крис Рок рассказал о пережитых издевательствах в школе для белых

https://static.news.ru/photo/ea56ac04-beb7-11eb-9ef7-96000091f725_660.jpg Крис Рок Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актёр, комик и режиссёр Крис Рок рассказал, что стал жертвой издевательств, когда учился в школе для белых, пишет Telegraph Magazine.

По его словам, после пережитого ему приходится по семь часов в неделю проводить с психоаналитиком, чтобы избавиться от детской психологической травмы.

Успех в жизни не может зачеркнуть эту травму. Во время сеансов у доктора я реально погрузился в своё детство, когда меня называли ниггером и били. Но я простил каждого, — поделился актёр.

Крис Рок также признался , что не будет называть имена издевавшихся над ним людей, так как это может разрушить их жизнь. Однако сценарист выразил надежду, что они извлекли уроки из прошлых ошибок.

Ранее экс-помощница американского рокера Мэрилина Мэнсона — Эшли Уолтерс — подала на шоумена в суд, обвинив его в сексуальном и моральном насилии. В 16-страничном иске она заявила, что музыкант лишал её сна, «швырял в неё посуду», заставлял принимать наркотики и домогался.