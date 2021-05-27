Крис Рок рассказал о пережитых издевательствах в школе для белых

Актёр, комик и режиссёр Крис Рок рассказал, что стал жертвой издевательств, когда учился в школе для белых, пишет Telegraph Magazine.
По его словам, после пережитого ему приходится по семь часов в неделю проводить с психоаналитиком, чтобы избавиться от детской психологической травмы.
Успех в жизни не может зачеркнуть эту травму. Во время сеансов у доктора я реально погрузился в своё детство, когда меня называли ниггером и били. Но я простил каждого, — поделился актёр.
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Ранее экс-помощница американского рокера Мэрилина Мэнсона — Эшли Уолтерс — подала на шоумена в суд, обвинив его в сексуальном и моральном насилии. В 16-страничном иске она заявила, что музыкант лишал её сна, «швырял в неё посуду», заставлял принимать наркотики и домогался.