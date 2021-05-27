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Крис Рок рассказал о пережитых издевательствах в школе для белых

09:39, 27 мая 2021
Крис Рок Крис Рок Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актёр, комик и режиссёр Крис Рок рассказал, что стал жертвой издевательств, когда учился в школе для белых, пишет Telegraph Magazine.

По его словам, после пережитого ему приходится по семь часов в неделю проводить с психоаналитиком, чтобы избавиться от детской психологической травмы.

Успех в жизни не может зачеркнуть эту травму. Во время сеансов у доктора я реально погрузился в своё детство, когда меня называли ниггером и били. Но я простил каждого, — поделился актёр.

Крис Рок также признался, что не будет называть имена издевавшихся над ним людей, так как это может разрушить их жизнь. Однако сценарист выразил надежду, что они извлекли уроки из прошлых ошибок.

Ранее экс-помощница американского рокера Мэрилина Мэнсона — Эшли Уолтерс — подала на шоумена в суд, обвинив его в сексуальном и моральном насилии. В 16-страничном иске она заявила, что музыкант лишал её сна, «швырял в неё посуду», заставлял принимать наркотики и домогался.

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