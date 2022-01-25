Крёстный сын Квентина Тарантино покончил с собой на Гавайях

Сын актёра Майкла Мэдсена 26-летний Хадсон Ли Мэдсен покончил с собой на Гавайях. Крёстным отцом молодого человека был американский режиссёр Квентин Тарантино. Как сообщается, Хадсон жил в городе Вахиава со своей женой Карли, передаёт издание The Sun со ссылкой на пресс-секретаря департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу. Когда произошёл предполагаемый суицид — неизвестно.

Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен скончался от огнестрельного ранения. Мы подозреваем, что он совершил самоубийство на острове Оаху, — заявил и в пресс-службе.

Семья погибшего не предоставила комментариев журналистам британского издания, однако отправили сообщение порталу The Blast, в котором написали, что память о Хадсоне навсегда останется у тех, кто его знал.

В августе прошлого года сообщалось о смерти японского актёра Синъити Тиба, известного по роли мастера по изготовлению мечей самурая Хаттори Хандзо в фильме режиссёра Квентина Тарантино «Убить Билла» (2003). Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.