Крёстный сын Квентина Тарантино покончил с собой на Гавайях
Сын актёра Майкла Мэдсена и крёстный сын Квентина Тарантино Хадсон Ли Мэдсен покончил с собой
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:08, 25 января 2022
Хадсон ЛиФото: kinopoisk.ru
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Сын актёра Майкла Мэдсена 26-летний Хадсон Ли Мэдсен покончил с собой на Гавайях. Крёстным отцом молодого человека был американский режиссёр Квентин Тарантино. Как сообщается, Хадсон жил в городе Вахиава со своей женой Карли, передаёт издание The Sun со ссылкой на пресс-секретаря департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу. Когда произошёл предполагаемый суицид — неизвестно.
Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен скончался от огнестрельного ранения. Мы подозреваем, что он совершил самоубийство на острове Оаху, — заявили в пресс-службе.
Семья погибшего не предоставила комментариев журналистам британского издания, однако отправили сообщение порталу The Blast, в котором написали, что память о Хадсоне навсегда останется у тех, кто его знал.
В августе прошлого года сообщалось о смерти японского актёра Синъити Тиба, известного по роли мастера по изготовлению мечей самурая Хаттори Хандзо в фильме режиссёра Квентина Тарантино «Убить Билла» (2003). Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.