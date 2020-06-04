«Край извращённости и цинизма»: экс-жена Ромы Жукова обвинила его в насилии

https://static.news.ru/photo/845a5736-a64c-11ea-9157-fa163e074e61_660.jpg Роман Жуков Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Бывшая жена Ромы Жукова Елена заявила, что музыкант был настоящим домашним тираном. Женщина возложила на Жукова вину за случившийся у неё выкидыш.

В беседе с порталом «Собеседник.ru» 37-летняя Елена заявила , что потеряла ребёнка на десятой неделе беременности в 2008 году из-за того, что муж её изнасиловал.

Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращённости и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довёл до этой трагедии, — рассказала женщина.

Елена призналась, что именно этот эпизод вынудил её уйти от мужа и начать жить отдельно с шестью детьми. Жуков, в свою очередь, неоднократно выступал в СМИ, заявляя, что его жена злоупотребляет спиртным. Однако Елена заверила, что проблемы с алкоголем есть у самого экс-участника группы «Мираж». Именно пьянство мужа, по её словам, провоцировало его на вспышки насилия.

Как писал NEWS.ru, в январе 2020 года стало известно, что Елена и шестеро детей могут лишиться жилья, так как Жуков перестал выплачивать ипотеку на квартиру.