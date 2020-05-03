Козловский в свой день рождения показал новорождённую дочь

https://static.news.ru/photo/03f57902-8dcb-11ea-b729-fa163e074e61_660.jpg Данила Козловский и Ольга Зуева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Данила Козловский поделился нежным снимком с новорождённой дочерью. Фото он опубликовал на своей странице в Instagram в день своего 35-летия. Ода-Валентина появилась на свет в Америке. Именно в этой стране решила рожать гражданская жена актёра Ольга Зуева.

Молодые остановились в городе Монток и арендовали там жильё, чтобы переждать пандемию. В день рождения актёра семья выбралась к морю. На фото Козловский изображён на фоне океана с дочкой, которую он высоко поднял на руках.

35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить! — подписал он кадр.

Подписчики пришли в восторг от фото с наследницей актёра и попросили чаще выкладывать снимки с малышкой.

За время своей карьеры Козловский сыграл в нескольких нашумевших кинолентах, а также попробовал себя в режиссуре картины «Тренер». Настоящую известность ему принесла роль московского топ-менеджера в двух частях фильма «Духless».

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