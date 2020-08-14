Костюшкин посмеялся над слухами о любовнице-миллионерше из США

https://static.news.ru/photo/b6d9e7c8-de12-11ea-b204-fa163e074e61_660.jpg Стас Костюшкин Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Певец Стас Костюшкин иронично прокомментировал слухи о своём романе с некоей состоятельной американкой, которая якобы ждёт от него ребёнка. Сплетники даже утверждают, что артист намерен бросить свою жену и переехать к новой возлюбленной в США.

Поклонники 48-летнего экс-солиста дуэта «Чай вдвоём» устроили ему допрос с пристрастием. Тот отнёсся к ситуации с юмором.

Вона как, Петрович!!! Поеду, значит, Америку с колен подымать, — цитирует Костюшкина «Экспресс газета».

Супруга певца — трёхкратная чемпионка России по акробатике Юлия Клокова — тоже посмеялась над приписываемыми мужу изменами. Она не оставила без внимания сплетни о том, что муж уже якобы успел смотаться к любовнице за океан. Теперь, пошутила она, ей «ничего не остаётся, как пахать в зале».

Костюшкин и Клокова женаты уже 14 лет, пара воспитывает двоих детей и считается одной из самых крепких а отечественном шоу-бизнесе. Кроме этого певец часто рассказывает о личной жизни в соцсетях, рассказывая практически обо всех семейных буднях. Скептики, критически относящиеся к сплетням, уверены, что при такой открытости поверить в роман Костюшкина на стороне можно, лишь обладая очень богатой фантазией.

Ранее NEWS.ru писал, что Костюшкин показал старшего сына Мартина от второй жены Ольги. Юноше 17 лет, и он почти догнал отца по росту.