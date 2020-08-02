«Кроха подросла»: Стас Костюшкин показал старшего сына от второй жены

https://static.news.ru/photo/0704b7ca-d49d-11ea-a68d-fa163e074e61_660.jpg Стас Костюшкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший солист российского дуэта «Чай вдвоём» — 48-летний Стас Костюшкин — показал старшего сына Мартина от второй жены Ольги. Юноше 17 лет, и он почти догнал отца по росту.

Когда кроха подросла, — подписал публикацию музыкант на своей официальной странице в Instagram.

Брак со второй супругой складывался удачно, да и экс-возлюбленная исполнителя хороша во всех отношениях — красивая, верная и добрая. Но Костюшкин расстался с ней из-за третьей пассии — Юлии Клоковой. Она является трёхкратной чемпионкой РФ по акробатике. Однако певец сохранил хорошие отношения как с бывшей женой, так и с Мартином. Юлия подарила музыканту двух сыновей — Богдана (13 лет) и Мирона (4 года), передаёт портал «Телепрограмма».

Первой супругой Костюшкина стала девушка по имени Марианна, в которую он был влюблён с детства. Повзрослев, мужчина сделал ей предложение и получил ответ «да».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тимати заставил фанатов поломать головы над странным снимком, на котором они разглядели таинственную блондинку. Рэпер спровоцировал слухи о новой подружке, отправившись вместе с матерью, дочкой и неизвестной спутницей в Грецию.

Слухи подогрела информация, которую сообщила в соцсетях гражданская жена Тимати Анастасия Решетова. Модель отправилась с сыном на отдых в Сан-Тропе, где живёт её отец.