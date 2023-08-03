Косметолог объяснила происхождение «инопланетного» лица Пугачевой Косметолог Баллирано рассказала о признаках новых пластических операций у Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Лицо 74-летней Аллы Пугачевой на опубликованных в СМИ новых фото из Латвии пользователи назвали «похожим на гуманоида», пишет aif.ru. В беседе с изданием врач-косметолог Татьяна Баллирано объяснила причины очередных изменений во внешности певицы. По словам специалиста, звезда прибегла к услугам пластических хирургов.

На последних снимках Аллы Борисовны видно, что у нее не инъекционные методики. <...> Предполагаю, что у певицы была сделана пластическая операция и не одна. Поэтому создается ощущение «перетянутого» лица. Все-таки у Аллы Борисовны — возраст, у кожи есть ресурс, поэтому, когда делают несколько раз пластическую операцию в одной зоне, то появляются парадоксальные морщины — от сильного растяжения тканей, — рассказала косметолог.

Она также предположила, что Пугачева дополнительно сделала шлифовку лица, о чем свидетельствует идеально гладко и глянцево выглядящая кожа на лице у певицы на последних фото.

С возрастом <...> при пластике происходит неоднократное натяжение тканей и мышц, которое приводит к перетянутости и смещению. Поэтому все становятся похожи друг на друга: с расширенными углами рта и глаз, — добавила Баллирано.

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