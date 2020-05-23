Коронавирус разорил бизнес ведущей «Дома-2»

Бизнес российской певицы и ведущей реалити-шоу Ольги Орловой закрылся из-за нерентабельности. По предварительным данным, компания лишилась клиентуры на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
Звезда владела 35% предприятия, учившего богатых женщин, как стать певицами, как правильно одеваться и производить впечатление образованных дам,
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ольга Бузова вернётся в проект «Дом-2» в качестве участницы. Исполнительница была одной из первых, кто пришёл на «Дом-2» в 2004-м. Она провела там 4 года.
К телестройке также присоединится Влад Кадони, ранее снимавшийся в проекте «Битва экстрасенсов». Жить с участниками программы ведущие будут по очереди.
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