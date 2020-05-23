Бузова вернётся на «Дом-2» в качестве участницы

https://static.news.ru/photo/9af684ca-9dd6-11ea-ab44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова появится в проекте «Дом-2» в качестве участницы.

Знаменитость решилась на эксперимент — буквально на один день она примерит на себя роль участницы телешоу, чтобы лучше понять коллектив. По её словам, это лучший способ поспособствовать созданию крепких пар.

Известно, что к телестройке также присоединится Влад Кадони, ранее снимавшийся в проекте «Битва экстрасенсов». Жить с участниками программы ведущие будут по очереди, поэтому в эфире можно ожидать появления Ольги Орловой и Ксении Бородиной.

Бузова отметила, что не допустит лести и каких-либо игр со стороны коллег, передаёт портал «Дни24».

Ранее NEWS.ru писал, что строительные рабочие снесли съёмочные павильоны реалити-шоу «Дом-2», которые были расположены на территории Троицкого административного округа Москвы. К настоящему времени с территории съёмочной площадки уже вывезли оставшийся после сноса мусор.