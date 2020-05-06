Съёмочные павильоны «Дома-2» снесли в Москве

Строительные рабочие снесли съёмочные павильоны реалити-шоу «Дом-2», которые были расположены на территории Троицкого административного округа Москвы.
Об этом РИА Новости
Власти столицы в 2018 году уведомили о предстоящем сносе компанию «ЕТК-инвест», которая владела участком, где проходили съёмки. На месте павильонов пройдёт дорога из Саларьево до деревни Марьино. Для продолжения съёмок «Дома-2» компании выдадут новый участок, который будет на 60% больше старого.
Как передавал NEWS.ru, в феврале в Москве снесли здание кинотеатра «Севастополь» на берегу Черкизовского пруда. Замдиректора ГКУ «Управление капитального ремонта и строительства» Игорь Шарафетдинов заявил, что после пожара в 1990-х годах здание стало местом притяжения маргинальных личностей и бомжей.
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