Королёва поразила фанатов невероятно похудевшей фигурой

Наташа Королёва удивила поклонников похудевшей фигурой на «Премии МУЗ-ТВ». Певица появилась на красной дорожке в коротком чёрном платье — она сумела похудеть на шесть килограмм, сообщает KP.RU.
После скандалов с изменами мужа артистка
На «Премии» Наташа Королёва появилась в сопровождении мамы Людмилы Порывай. Поклонники отметили, что для своих 75 лет мать артистки выглядит отлично. Мама сопровождала знаменитую дочь не случайно.
У сына сессия, поэтому не смог прийти. А муж готовится к премьере спектакля, поэтому сегодня я выгуливаю маму. Только полюбуйтесь, как она у меня замечательно выглядит. А ведь ей в этом году исполнилось 75! — похвалилась артистка.
Секрет похудения Наташа Королёва не держит в тайне. У неё нет никаких специальных диет. Просто из-за плотного графика она «не всегда успевает поесть». Только на лето у артистки запланированы съёмки в нескольких телепроектах.
Как сообщалось ранее, Наташа Королёва с размахом отпраздновала своё 48-летие в одном из московских ресторанов. Гостями вечеринки стали многочисленные российские звёзды, включая продюсера Александра Достмана и его жену, известного адвоката Иду Достман.