Королёва поразила фанатов невероятно похудевшей фигурой

https://static.news.ru/photo/4439d466-c733-11eb-988b-96000091f725_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наташа Королёва удивила поклонников похудевшей фигурой на «Премии МУЗ-ТВ». Певица появилась на красной дорожке в коротком чёрном платье — она сумела похудеть на шесть килограмм, сообщает KP.RU.

После скандалов с изменами мужа артистка изменилась до неузнаваемости. Сейчас она весит 56 килограммов, но всё ещё недовольна результатом. По словам исполнительницы, вес всё время «гуляет» от 56 до 60 килограмм, поэтому ещё пару лишних кило ей скинуть не помешает.

На «Премии» Наташа Королёва появилась в сопровождении мамы Людмилы Порывай. Поклонники отметили, что для своих 75 лет мать артистки выглядит отлично. Мама сопровождала знаменитую дочь не случайно.

У сына сессия, поэтому не смог прийти. А муж готовится к премьере спектакля, поэтому сегодня я выгуливаю маму. Только полюбуйтесь, как она у меня замечательно выглядит. А ведь ей в этом году исполнилось 75! — похвалилась артистка.

Секрет похудения Наташа Королёва не держит в тайне. У неё нет никаких специальных диет. Просто из-за плотного графика она «не всегда успевает поесть». Только на лето у артистки запланированы съёмки в нескольких телепроектах.

Как сообщалось ранее, Наташа Королёва с размахом отпраздновала своё 48-летие в одном из московских ресторанов. Гостями вечеринки стали многочисленные российские звёзды, включая продюсера Александра Достмана и его жену, известного адвоката Иду Достман.