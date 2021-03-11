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Корчевников заинтриговал фанатов намёком на роман с известной актрисой

23:30, 11 марта 2021 19
Борис Корчевников Борис Корчевников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Корчевников дал повод поклонникам подозревать роман между ним и звездой сериала «Склифосовский» Евгенией Лютой. Актриса в свой 41 год уже пережила три неудачных брака, воспитывает двух сыновей и не теряет надежды встретить свой идеал.

Корчевников дал повод думать, что он неравнодушен к актрисе на своей передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Лютая рассказывала, какого человека хотела бы встретить, чем сильно заинтересовала ведущего.

Сейчас моё сердце свободно. Я, наверное, до сих пор не встретила свой идеал мужчины, которым, к слову, является мой дедушка. Он красивый брюнет. Вот мой идеал: сильный, умный, образованный, благородный, с горячей кровью, — рассказывала актриса.

В ответ на это Корчевников сильно оживился и предложил:

Есть такие мужчины и не обязательно брюнеты!

Евгения Лютая буквально растаяла от таких слов, сообщив, что пока держит себя в руках. Но зато к передаче, заметила актриса, она готовилась очень тщательно и даже сшила себе дизайнерской платье.

Борис Корчевников в свои 38 лет пока свободен. Он восемь лет был в отношениях с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, но из этого ничего не вышло. Пара рассталась без скандалов и взаимных обвинений.

Также витают слухи о романе Корчевникова с журналисткой Олесей Лосевой. Они вместе ведут передачу «Там-там новости». Актёры знакомы с детских лет, но Лосева замужем и воспитывает троих детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Корчевников признался, что больше не одинок, и показал, кто теперь ждёт его дома. Телеведущий снялся с пушистым котёнком, которого буквально спас от гибели.

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