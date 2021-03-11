Корчевников заинтриговал фанатов намёком на роман с известной актрисой

https://static.news.ru/photo/7b90e1a4-82a8-11eb-98ba-96000091f725_660.jpg Борис Корчевников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Корчевников дал повод поклонникам подозревать роман между ним и звездой сериала «Склифосовский» Евгенией Лютой. Актриса в свой 41 год уже пережила три неудачных брака, воспитывает двух сыновей и не теряет надежды встретить свой идеал.

Корчевников дал повод думать, что он неравнодушен к актрисе на своей передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» . Лютая рассказывала, какого человека хотела бы встретить, чем сильно заинтересовала ведущего.

Сейчас моё сердце свободно. Я, наверное, до сих пор не встретила свой идеал мужчины, которым, к слову, является мой дедушка. Он красивый брюнет. Вот мой идеал: сильный, умный, образованный, благородный, с горячей кровью, — рассказывала актриса.

В ответ на это Корчевников сильно оживился и предложил:

Есть такие мужчины и не обязательно брюнеты!

Евгения Лютая буквально растаяла от таких слов, сообщив, что пока держит себя в руках. Но зато к передаче, заметила актриса, она готовилась очень тщательно и даже сшила себе дизайнерской платье.

Борис Корчевников в свои 38 лет пока свободен. Он восемь лет был в отношениях с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, но из этого ничего не вышло. Пара рассталась без скандалов и взаимных обвинений.

Также витают слухи о романе Корчевникова с журналисткой Олесей Лосевой. Они вместе ведут передачу «Там-там новости». Актёры знакомы с детских лет, но Лосева замужем и воспитывает троих детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Корчевников признался, что больше не одинок, и показал, кто теперь ждёт его дома. Телеведущий снялся с пушистым котёнком, которого буквально спас от гибели.