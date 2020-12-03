Корчевников показал, с кем он живёт теперь дома

https://static.news.ru/photo/508281a8-35d1-11eb-9f98-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Корчевников признался, что больше не одинок и показал, кто теперь ждёт его дома. Телеведущий снялся с пушистым котёнком, которого буквально спас от гибели.

Корчевников рассказал, что обмотанную скотчем коробку с котятами нашли у станции метро «Планерная». Малышей буквально вернули к жизни и один из них поселился у ведущего передачи «Судьба человека».

Его зовут Стёпа. Сейчас ему 2,5 месяца. Взял его, — подписал фото Корчевников.

История так растрогала поклонников, что собрала огромное количество просмотров.

«Борь, никогда не сомневалась в вашей доброте и милосердии. Маленькая спасённая жизнь обернется для вас верностью и любовью Стёпы», «Какой он лапочка... вот как можно было его бросить», «Спасибо за спасённую жизнь», — написали в комментариях подписчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Корчевников рассказал, что впервые увидел своего отца Вячеслава Орлова в 13 лет, а с сестрой и вовсе встретился через 22 года. Родственники встретились у постели умирающего отца телеведущего, в тот момент Борису Корчевникову было 35 лет.