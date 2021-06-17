Корчевников рассказал про отца, с которым никогда не общался

https://static.news.ru/photo/a6068b46-cffb-11eb-9594-96000091f725_660.jpg Борис Корчевников Фото: b.korchevnikov/instagram.com

Ведущий Борис Корчевников в эфире шоу «Судьба человека» на «России 1» рассказал о сложных отношениях с отцом Вячеславом Орловым. По его словам, он никогда с ним не общался. Журналист добавил, что перед смертью родственника был с ним рядом.

Понимал, что иначе он не сможет с миром уйти. Ему было нужно моё прощение, моя рука <...>. Мой папа, властный, сильный человек, руководитель большого коллектива, много лет не решался проявить себя никак. Он ходил и смотрел на меня издалека годами. Лет десять, наверное, — отметил Корчевников.

Накануне он признался, что никогда не ощущал чувства вины при расставании с девушками. Неожиданное заявление прозвучало в ходе спора с очередным гостем программы, на этот раз им стал режиссёр Дмитрий Астрахан. Он рассказал, как чувствовал себя виноватым перед женой Ольгой Беляевой, когда разводился с ней. Астрахан отметил, что при таких обстоятельствах у мужчины «всегда должно быть» чувство вины.

Борис Корчевников самые длительные отношения имел с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Пара была в браке восемь лет, при этом они и поженились, и развелись тайно.

Ранее сообщалось, что российский телеведущий Иван Ургант в своей передаче на Первом канале высмеял коллегу Бориса Корчевникова. Он предложил снять ленту с журналистом в главной роли для премии «Оскар» и назвать её «Земля Корчевников», намекая на победителя в категории «Лучший фильм» — «Земля кочевников» китайского режиссёра Хлои Джао.