Корчевников объяснил, почему его не взяли в «Танцы со звёздами»

https://static.news.ru/photo/867e5dec-72b5-11eb-ad74-96000091f725_660.jpg Борис Корчевников Фото: b.korchevnikov/instagram.com

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своего шоу «Судьба человека» признался своему гостю хореографу Егору Дружинину, что посетил несколько репетиций «Танцев со звездами», но его так и не взяли в шоу.

Произошло это примерно 10 лет назад и, по словам ведущего, он даже сходил на три или четыре тренировки.

Но после этого мне сказали, что лучше не надо. Ваше, Егор, мастерство в том, что даже с таким деревом, как я, вы можете что-нибудь сделать. Что бы вы мне сказали?, — поинтересовался Корчевников.

Дружинин ответил, что сначала он попросил бы успокоиться. Хореограф рассказал, что много работал с драматическими актёрами, для которых танец не самое главное. По словам Дружинина, он сразу объясняет, что «им не придется танцевать в общепринятом смысле этого слова и они сразу успокаиваются».

Дружинин рассказал, как познакомился со своей женой Вероникой Ицкович, и о том, что с её названным братом, артистом балета Николаем Цискаридзе, у них не очень хорошие отношения, сообщал NEWS.ru.