Константин Ивлев развёлся с супругой

https://static.news.ru/photo/5c0def7e-b6f8-11ea-b70f-fa163e074e61_660.jpg Константин Ивлев Фото: ivlevchef/instagram.com

Тимирязевский суд расторг брак Константина и Марии Ивлевых, удовлетворив таким образом иск супруги телеведущего.

По данным Star Hit, заседание по делу о бракоразводном процессе, который начался в марте 2020 года, проходило на столичном мировом участке №340. У теперь уже бывших супругов растут сын и дочь.

Мария подала на развод после того, как узнала о романе супруга с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой. По её словам, измена мужа стала для неё большим потрясением.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Мария Ивлева рассказала подробности о своём разводе с шеф-поваром Константином Ивлевым. Она заявила, что намерена её сменить только в том случае, когда вновь вступит в брак. На данный момент она не готова заниматься документами. Также одной из причин является нажитое имущество. Сейчас на неё оформлены машина и недвижимость.