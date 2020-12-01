«Комсомолец — стукачок»: Баста посвятил стих раскритиковавшему его Шнурову

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Рэпер Баста (Василий Вакуленко) отреагировал в социальной сети на критику, прозвучавшую от музыканта Сергея Шнурова на шоу «Голос» после выступления участников команды рэп-исполнителя.

А по сути — дурачок // Комсомолец — стукачок. // Пишет вирши ради смеху // Под диктовку «дяди» сверху // Молодец, гляди — талант! // Весь себя на транспарант! — написал Шнуров.

Ранее NEWS.ru писал, что наставники шоу «Голос» Баста и Сергей Шнуров серьёзно поспорили из-за номеров участников команды рэп-исполнителя. Началось всё с номера Кристины Светличной и Василия Пасечника. В композиции «Единственная моя» исполнители выступили в образе офицера и его дамы. После этого номера Шнуров пошутил над Бастой в эфире Первого канала.

Баста ответил, указав, что прежде не представлял Шнурова в бадлоне «с зачесанными волосиками назад». Лидеру «Ленинграда» также не понравился номер других подопечных рэпера. Выступившим с песней «Весна» Александре Будниковой и Максиму Коковину он высказал другую претензию. В ответ Баста сказал участникам шоу, что они могут не обращать внимания на слова наставника, у которого «просто приступ».