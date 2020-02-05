https://static.news.ru/photo/bb70aac4-4849-11ea-9b56-fa163e074e61_660.jpg Мария Киселёва Фото: maria_kiseleva/instagram.com

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва вспомнила о том, как она снималась в фильме, который был снят по роману Ф. М. Достоевского «Идиот».

По её словам, в картине также сыграли Владимир Машков и Михаил Боярский. Она переживала, так как на съёмочной площадке всё время возникали какие-то трудности.

А самой сложной задачей для меня оказалось плюнуть в лицо Саше Лазареву, игравшему моего брата Ганю. Я никак не могла это сделать. Сымитировать было нельзя, — поделилась Киселёва.

На помощь пришли коллеги, которые смогли её рассмешить. Спортсменка расслабилась, раскрепостилась и выполнила поставленную задачу, пишет Starhit.

Как ранее писал NEWS.ru, популярное в начале 2000-х годов шоу «Слабое звено» возвращается в эфир. Первый выпуск запланирован на февраль 2020 года. На российском ТВ программа выходила на Первом канале в 2001–2005 годах, её вела Мария Киселёва. В 2007–2008 годах программу транслировал Пятый канал, в роли ведущего выступал Николай Фоменко.