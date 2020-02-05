Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва вспомнила о том, как она снималась в фильме, который был снят по роману Ф. М. Достоевского «Идиот».
По её словам, в картине также сыграли Владимир Машков и Михаил Боярский. Она переживала, так как на съёмочной площадке всё время возникали какие-то трудности.
А самой сложной задачей для меня оказалось плюнуть в лицо Саше Лазареву, игравшему моего брата Ганю. Я никак не могла это сделать. Сымитировать было нельзя, — поделилась Киселёва.
На помощь пришли коллеги, которые смогли её рассмешить. Спортсменка расслабилась, раскрепостилась и выполнила поставленную задачу,
Как ранее писал NEWS.ru, популярное в начале 2000-х годов шоу «Слабое звено» возвращается в эфир. Первый выпуск запланирован на февраль 2020 года. На российском ТВ программа выходила на Первом канале в 2001–2005 годах, её вела Мария Киселёва. В 2007–2008 годах программу транслировал Пятый канал, в роли ведущего выступал Николай Фоменко.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен