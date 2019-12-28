https://static.news.ru/photo/5fcb33d6-2a32-11ea-881b-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Филипп Киркоров станет участником новогоднего выпуска на шоу «Модный приговор». Выпуск покажут 30 декабря в 9:55 мск.

Артиста поддержат его отец Бедрос, тётя Мари, дядя Хари и его дети.

Будет невероятно интересно! Уже не терпится самому увидеть! Моя семья — мой фешен-мотиватор, — написал Киркоров в Instagram.

Поклонники звезды отметили, что ему это не нужно. По их мнению, Киркоров следит за миром моды и выглядит всегда стильно. Однако нашлись некоторые недоброжелатели, которые посоветовали ему избавиться от перьев и страз.

Как ранее писал NEWS.ru, Киркоров, с весны 2019 года ведущий активную борьбу с лишним весом, поддерживает физическую форму под руководством личного тренера с помощью французских гантелей стоимостью 155 тысяч рублей. Он рассказал, что занимается физическими упражнениями только ради здоровья, поэтому ждать от него каких-то выдающихся спортивных результатов не следует.