Музыкант Филипп Киркоров станет участником новогоднего выпуска на шоу «Модный приговор». Выпуск покажут 30 декабря в 9:55 мск.
Артиста поддержат его отец Бедрос, тётя Мари, дядя Хари и его дети.
Будет невероятно интересно! Уже не терпится самому увидеть! Моя семья — мой фешен-мотиватор, — написал Киркоров в Instagram.
Поклонники звезды отметили, что ему это не нужно. По их мнению, Киркоров следит за миром моды и выглядит всегда стильно. Однако нашлись некоторые недоброжелатели, которые посоветовали ему избавиться от перьев и страз.
Как ранее писал NEWS.ru, Киркоров, с весны 2019 года ведущий активную борьбу с лишним весом, поддерживает физическую форму под руководством личного тренера с помощью французских гантелей стоимостью 155 тысяч рублей. Он рассказал, что занимается физическими упражнениями только ради здоровья, поэтому ждать от него каких-то выдающихся спортивных результатов не следует.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен