Киркоров узнал о гибели подшефного львёнка в крымском сафари-парке

https://static.news.ru/photo/3e5b5d54-3786-11eb-9ea8-fa163e074e61_660.jpg Парк львов "Тайган" Фото: park-taigan.ru

Филипп Киркоров будет встречать Новый год далеко не в праздничном настроении. У певца погиб подшефный львёнок в крымском сафари-парке.

Этого львёнка король отечественной эстрады буквально вырвал из пасти взрослых львов, будучи в этом парке на экскурсии. Большие львы на его глазах загрызли двух львят, львица успела спасти только одного детёныша, которого и «усыновил» Киркоров.

Но и этот питомец погиб, потому что директор парка забыл запереть клетку со львами. Его также загрызли большие львы.

Вот что значит окунуться в предновогоднюю суету. Вы меня совсем расстроили. Я должен разобраться. Мое праздничное настроение испорчено, — сказал певец журналистам программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в печально известном крымском сафари-парке «Тайган» умирают животные. Об этом NEWS.ru рассказал владелец погибшего там недавно льва. Мужчина сообщил, что это далеко не единственный случай смерти питомцев, которые содержатся в данном учреждении «как в концлагере».