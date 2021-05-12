Киркоров объяснил, почему следит за словами

https://static.news.ru/photo/0a0c94cc-b338-11eb-b8f1-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Российский певец Филипп Киркоров признался, что стал следить за своей речью и избегать нецензурных слов, чтобы подавать пример детям — сыну Мартину и дочери Алле-Виктории, — так они будут им больше гордиться. На интервью к телеведущей Яне Чуриковой для её YouTube-канала «Яна Чу» поп-король пришёл с Наташей Гордиенко. Исполнительнице он помогает готовиться к Евровидению.

Я снимался в кино, потому что понял, мне пока нечего сказать людям... У меня была «розовая кофточка» (скандал с журналисткой Ириной Ароян. — NEWS.ru). Разные случались периоды в моей жизни... Было безумное время, когда, как сказала бы мама, я катился по наклонной плоскости. И всё в моей судьбе шло ... <...>. Я не могу. У меня детки. Сам говорю им: «Ругаться — плохо». Они потом вырастут и скажут: «Пап, а ты вот в разговоре с Яной сказал то и то», — отметил Киркоров.

Продюсер подчеркнул, что передал сыну Мартину неприятную фобию. Оба боятся темноты. Он уточнил, что Мартин перенял эту фобию и всегда спит с ночным фонариком.

Киркоров не скрывает, что тратит миллионы на образование детей, но не настаивает на продолжении артистической династии. Отец исполнителя Бедрос Киркоров тоже музыкант и певец.

Ранее сообщалось, что поп-король поругался с юристом Екатериной Гордон из-за Ольги Бузовой. После того как российская певица и телеведущая попала в больницу и была прооперирована, в Сети начали обсуждать, что стало причиной её проблем со здоровьем. Ни сама Ольга, ни её команда не раскрыли причин госпитализации. На это отреагировала звёздный юрист Гордон. Она считает, что Бузова устроила поклонникам «игру-гадалку».