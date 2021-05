Киркоров объяснил, почему следит за словами

Фото: fkirkorov/instagram.com

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) назван музыкальным артистом десятилетия по версии журнала Billboard, передаёт издание на своём сайте. В редакции добавили, что начиная со студийной пластинки Thank Me Later (2010), все диски звезды занимают первые строчки в Billboard 200. Отдельные треки почти год держались на лидирующих позициях в чарте Billboard Hot 100.

Шоумен является единственным сольным исполнителем, чьи композиции провели свыше 50 недель на первом месте рейтинга Billboard. Сейчас у 34-летнего Дрейка 27 наград от Billboard Music Awards, что является рекордом. Его...