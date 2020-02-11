https://static.news.ru/photo/8b2ae8a0-4c65-11ea-a004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кинотеатр «Октябрь» в Москве, где гостей эвакуировали на премьере фильма «Лёд-2», возобновит работу 11 февраля. Премьерный показ ленты с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях, был прерван из-за задымления в кассовой зоне.

О возобновлении работы киноцентра сообщила пресс-служба сети кинотеатров «КАРО», пишет «Интерфакс». Среди гостей на премьере была замечена Алла Пугачёва. Также на фильм режиссёра Жоры Крыжовникова пришли Светлана Лобода, дочь Ксении Раппопорт и другие звёздные гости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что задымление произошло в здании кинотеатра «Октябрь» в центре столицы. Из помещения вывели четыре тысячи человек.