Кинотеатр «Октябрь» в Москве, где гостей эвакуировали на премьере фильма «Лёд-2», возобновит работу 11 февраля. Премьерный показ ленты с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях, был прерван из-за задымления в кассовой зоне.
О возобновлении работы киноцентра сообщила пресс-служба сети кинотеатров «КАРО»,
Ранее NEWS.ru сообщал, что задымление произошло в здании кинотеатра «Октябрь» в центре столицы. Из помещения вывели четыре тысячи человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен