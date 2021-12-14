«Каждый сам определяет»: режиссёр Горов рассказал о запретах в творчестве

В творчестве не должно быть границ, каждый определяет их сам, а уже общество реагирует, заявил украинский режиссер Семён Горов в разговоре с изданием «Слово и Дело». При этом он рассказал, за какие темы сам не берётся: это пошлость, расизм и сексизм — всё, что «у нормального человека вызывает отвращение». Также в списке находится политика, потому что гражданская позиция не является объектом художественного исследования.

Ответственными за запреты режиссёр назвал родителей, они должны следить за тем, что смотрит и слушает ребёнок.

Каждый сам определяет, что смотреть и слушать. Я помню, как в школе брал у дедушки 10 рублей и шел покупать пластинку Led Zeppelin или Pink Floyd. Это были огромные деньги. И я эту пластинку слушал месяц, пока не заслушивал до дыр. Других альбомов просто не было. А сейчас такое разнообразие жанров и музыкантов! Важно вычислить из этого количества что-то для себя, — сказал Горов.

При этом он не согласен с тем, что творчество было свободнее в 1990-х и 2000-х. По мнению Горова, искусство развивается, жанры теряют популярность и нам тяжело осознать, что происходит с творчеством сейчас.

Семён Горов известен как режиссёр новогодних мюзиклов, таких как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Золушка», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Приключения Верки Сердючки».

Ранее руководитель организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что обратится к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить творчество рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Фёдоров). Он объяснил намерение тем, что рэперам стоит «быть в тонусе и не забывать, где они живут».