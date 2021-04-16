Катя Лель рассказала о мучительных болях Юрия Антонова

https://static.news.ru/photo/f191fb32-9fc1-11eb-b915-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский композитор и певец Юрий Антонов испытывает мучительные боли в колене из-за того, что два года назад неудачно подвернул ногу и ему диагностировали разрыв мениска.

Об этом телеканалу НТВ рассказала его подруга певица Катя Лель. Она также сообщила, что композитор долго упрямился и отказывался от операции, колол обезболивающие. Но даже когда ему сделали операцию, это не помогло.

Неудачно была сделана операция с коленом, поэтому такое длительное восстановление. Она у него, по-моему, неудачно срослась, — заявила Лель.

Известно, что из-за постоянной боли Антонов почти год не выходил из дома. Он появился на публике впервые 8 апреля 2021 года. В ресторане Центрального дома литераторов прошёл закрытый банкет, посвящённый церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

Журналисты сообщили, что Антонов выглядел абсолютно здоровым, улыбался. До этого 76-летний мужчина проживал в загородном доме, писал NEWS.ru.