Катетеры и молчание врачей: Самойлова рассказала, какой ценой ей дался сын

https://static.news.ru/photo/7a962c60-71e5-11eb-a0c9-96000091f725_660.jpg Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Супруга и мать четверых детей рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) Оксана Самойлова поделилась воспоминаниями о рождении своего младшего наследника Давида, которому 18 февраля исполнился ровно один год. Роды проходили в одной из клиник Майами, а на следующий день после них женщине пришлось очень сильно поволноваться, так как с малышом возникли проблемы.

32-летняя Самойлова призналась, что узнала о четвёртой беременности уже будучи на третьем месяце. Оксана с Джиганом тогда сильно удивились. Пара не собиралась так скоро готовиться к пополнению в семье. Вместе с этим у модели обнаружились и некоторые проблемы со здоровьем, но их удалось решить, и многодетная мама чувствовала себя до родов просто прекрасно. Трудности наступили уже после рождения Давида.

По словам Самойловой, как только мальчик появился на свет, его приложили к груди буквально на минуту и сразу же куда-то увезли. Потом она проснулась, а сына так и не было рядом. Врачи сказали Оксане, что Давида перевели в отделении интенсивной терапии.

У медиков были какие-то подозрения, им надо было взять анализы. Так прошёл весь день. Я не могла ходить, навестить сына тоже не было возможности. Это были самые длинные сутки в моей жизни. Денис (Джиган) ходил к нему, но врачи тоже не говорили ему ничего внятного. Давид просто лежал под кислородной трубкой, датчиками и катетерами в отдельном боксе под наблюдением, — вспоминает Самойлова, слова которой приводит StarHit.

Жена Джигана с ужасом говорит о том дне и молчании медиков. Позже выяснилось, что у мальчика не до конца раскрылось одно лёгкое. Правда, через день Давид уже был в полном порядке и проводил время на руках у счастливой мамы. Сейчас малыш растёт озорным и здоровым, а на его день рождения звёздные родители устроят вечеринку для самых близких.

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