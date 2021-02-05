Дана Борисова присылала свои интимные фотографии экс-возлюбленной Шаляпина

https://static.news.ru/photo/54114064-67ab-11eb-9773-96000091f725_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

Модель Анна Калашникова призналась, что 44-летняя телеведущая Дана Борисова присылала ей свои эротические фотографии, а также преследовала модель на передачах. Об этом светская львица рассказала в интервью Алёне Жигаловой.

Борисова не оставила это высказывание без внимания. Она заявила, что «грешила» рассылкой подобных фотографий только в отношении мужчин.

Анна, могу сказать одно. Мечтать не вредно, — сказала телеведущая.

Калашникова решила подтвердить свои слова и опубликовала в социальной сети «обнажённую» фотографию Борисовой. На ней телеведущая стоит перед зеркалом и демонстрируют свою грудь.

Отличная грудь, Даночка. Видимо, ты забыла, что и кому ты шлёшь. Ничего страшного, я напомню, — заявила модель.

Она призвала Борисову больше не «мусолить эту тему». Поклонники не понимают, что послужило причиной конфликта между звёздами. Пока телеведущая никак не отреагировала на публикацию откровенного снимка.

Как писал NEWS.ru, ранее Борисова рассказала о непростых отношениях со своей дочерью. Проблемы у неё начались в период «трудного возраста» в прошлом году. Тогда девочка могла резко высказаться в адрес матери или прогулять школу.