«Матом могла послать»: Борисова рассказала о непростых отношениях с дочерью

https://static.news.ru/photo/50cb5908-5b35-11eb-81ab-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.om

Телеведущая Дана Борисова появилась на очередной кинопремьере. В разговоре с журналистами она поведала о непростых отношениях с дочерью, которая также присутствовала на мероприятии.

Знаменитость рассказала, что когда у девочки начался период «трудного возраста», то с ней было достаточно тяжело справляться. Дочь телеведущей могла и резко высказаться в адрес матери, а также любила прогуливать школу.

Трудный возраст у неё начался в прошлом году, и это было, конечно, страшно. Подкидывала всех: и матом могла послать, и в школу не ходить. Постоянные конфликты, естественно, были, — вспоминает Борисова.

Звёздная мама поведала, что её дочь очень любила менять образы, и речь тут даже не столько об одежде. К примеру, девочка любила менять стрижки и цвет волос. По признанию медиаперсоны, несмотря на общее благосостояние семьи, подросток предпочитала покупать недорогие краски для волос, цвет которых ещё долго «не вымывался».

Но за последний год прошёл этот трудный период — я даже не могу поверить. Причём я настроилась, что это будет длиться три-четыре года, но с Нового года мы живём идеально вдвоём. Она уже говорит: «Ой, как мне с тобой нравится жить». И с бабушкой, слава богу, наладились отношения, — отметила Борисова.

Теперь же теледива старается не мешать самовыражению девочки. Она помогает ей сделать стрижку и подобрать одежду, однако подросток сама принимает решения по своему внешнему виду. Также девушка, по словам Борисовой, прекрасно разбирается в декоративной косметике.

У неё очень хороший вкус, в частности в вопросе косметики. За последние полгода она накупила хорошей косметики, она разбирается в этом, красится перед школой, встаёт для этого пораньше, — добавила знаменитость в интервью WomanHit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многие российские артисты лишились заработка из-за пандемии коронавируса, заявила телеведущая Дана Борисова. По её словам, она неоднократно слышала жалобы представителей отечественного шоу-бизнеса.

При этом телеведущая подчеркнула, что сама не принимает участия в корпоративах. По её мнению, это довольно нестабильный способ заработка. Куда приятнее зарабатывать на рекламе, писать книги или вести аккаунты в социальных сетях.