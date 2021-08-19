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К актрисе Макеевой приехала скорая помощь

11:29, 20 августа 2021
К актрисе Макеевой приехала скорая помощь Анастасия Макеева Фото: makeevan/instagram.com
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К актрисе Анастасии Макеевой, жене Романа Малькова, приехала скорая помощь из-за плохого самочувствия артистки. Об этом она сообщила в Instagram.

Сегодня всё сложно: скорая, нет сил, слёзы, потеря голоса. Я истощена... Неужели так должно быть или это испытание?пожаловалась Макеева.

Ещё недавно актриса играла в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда» и чувствовала себя прекрасно. А теперь она пишет в сторис о том, что ей плохо, «уколото и выпито всё». Диагноз артистки пока неизвестен, за ней заботливо ухаживает Мальков. Он принёс любимое «лекарство» Макеевой — арбуз.

Ранее Мальков раскрыл причину плохого самочувствия актрисы. По его словам, её затравили: причиной мог стать недавний скандал, в ходе которого Мальков ушёл от жены, Светланы Мальковой, от которой у него четверо детей. А Макеева и экс-супруга бизнесмена устроили настоящую войну с судами, оскорблениями и публичными высказываниями в адрес друг друга.

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