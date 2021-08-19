К актрисе Макеевой приехала скорая помощь

Ещё недавно актриса играла в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда» и чувствовала себя прекрасно. А теперь она пишет в сторис о том, что ей плохо, «уколото и выпито всё». Диагноз артистки пока неизвестен, за ней заботливо ухаживает Мальков. Он принёс любимое «лекарство» Макеевой — арбуз.
Ранее Мальков раскрыл причину плохого самочувствия актрисы. По его словам, её затравили: причиной мог стать недавний скандал, в ходе которого Мальков ушёл от жены, Светланы Мальковой, от которой у него четверо детей. А Макеева и экс-супруга бизнесмена устроили настоящую войну с судами, оскорблениями и публичными высказываниями в адрес друг друга.