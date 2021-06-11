Известная украинская певица подумывала о смене пола

https://static.news.ru/photo/7335045a-ccb7-11eb-be57-96000091f725_660.jpg Фото: prykhodko_official / instagram

Украинская певица Анастасия Приходько, которая известна российскому зрителю как победительница «Фабрики звёзд 7» и как участница Евровидения-2009, заявила, что в юности была очень закомплексованным ребёнком, постоянно донашивала одежду за братом и даже подумывала сменить пол. Об этом она написала в своём Instagram.

Мама часто говорила, что у меня узкие глаза и улыбаться мне не стоит, да и улыбка моя не слишком то искренняя. Как сейчас помню этот скандал, когда вместо вещей старшего брата, которые я донашивала, я надела мамины модные ботильоны в школу, чтоб выглядеть красивой и короткое платье, из-за которого бабушка назвала меня профурсеткой, — написала артистка.

Она вспомнила, что тогда у неё была мысль сменить пол, потому что мальчиком, казалось ей, быть проще. 34-летняя певица призналась, что никогда так не поступит со своими детьми: не станет говорить им гадости и множить комплексы, потому что сама она до сих пор «с мурашками» вспоминает, как к ней относились родители.

Ранее Приходько отреагировала на заявление Ани Лорак о домогательствах со стороны российского продюсера Константина Меладзе. По её мнению, слова звезды «больше похожи на хайп».