Приходько назвала «хайпом» слова Лорак о домогательствах Меладзе

https://static.news.ru/photo/c49e4104-b497-11eb-bb8f-96000091f725_660.jpg Фото: prykhodko_official/instagram.com

Украинская певица Анастасия Приходько отреагировала на заявление Ани Лорак о домогательствах со стороны российского продюсера Константина Меладзе. По её мнению, слова звезды «больше похожи на хайп», передаёт портал Vesti.ua. Анастасия, также сотрудничавшая с Меладзе в своё время, отметила, что шоумен не предлагал ей подобные варианты.

От Константина [Меладзе] мне не поступали предложения «на экран — через диван», поэтому меня и возмутило заявление одной из певиц. <...> Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь чёрную икру, состоялась как артист, а потом всё это вываливаешь. <...> Больше похоже на хайп и поддержание популярности, — отметила Приходько.

Певица добавила, что мужчины её боятся, поэтому не «подкатывают» к ней с такими предложениями, но считает, что в шоу-бизнесе такое происходит повсеместно.

В программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» Ани Лорак поделилась воспоминаниями, как однажды попала под опеку Константина Меладзе. Однако после того как он озвучил условия дальнейшего сотрудничества, Лорак поняла, что не готова к таким отношениям. По её воспоминаниям, Константин помог ей записать композицию «Верни мне любовь» вместе с Валерием Меладзе. Но спустя какое-то время она поняла, что он смотрит на неё не только как на творческую личность, намекая на интимную сторону работы с композитором.

Ранее сообщалось, что музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слова певицы. «Эта история стара как мир. Она даже не в шоу-бизнесе, а, в принципе, кругом. Шоу-бизнес здесь сбоку припёка. Возьмите стареющих актрис, которые были когда-то молодушками. Они уже в маразме и сейчас вспоминают, что в молодости их режиссёр изнасиловал», — сказал он.