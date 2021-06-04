Ивлееву задержала полиция после «Премии МУЗ-ТВ»

https://static.news.ru/photo/6d9d837c-c5b0-11eb-a239-96000091f725_660.jpg Настя Ивлеева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дорожная полиция задержала Настю Ивлееву, когда она со своим мужем рэпером Элджеем возвращалась с «Премии МУЗ-ТВ» домой. Видео внезапной встречи с сотрудниками ДПС ведущая опубликовала в Instagram.

Машину ведущей остановили, Ивлеевой предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и подуть в трубку алкотестера, что она сделала с большой уверенностью. Ведущая в этот вечер не выпила ни грамма алкоголя, прибор показал полный «ноль».

Ну что, друзья, праздник продолжается! Одна премия закончилась, вторая продолжается. Сейчас уважаемые сотрудники ДПС второй раз за два дня везут меня писать в баночку. Супер, дорогие друзья! Больше нечего делать в этой стране. Я как раз хочу писать. Я же самый опасный преступник эф-эр, — заявила Ивлеева.

Как только сотрудники ДПС отпустили парочку, супруги устроили на дороге своеобразный флешмоб. Они опубликовали фото, на первом из которых стоят на фоне машин ДПС, а на следующем — уже лежат на асфальте. Иронию подписчики Ивлеевой оценили по достоинству.

Как сообщалось ранее, Настя Ивлеева оконфузилась, выйдя на красную дорожку на вручении премии МУЗ-ТВ. Телеведущая споткнулась на высоких каблуках и упала на глазах у публики.