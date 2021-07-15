Иван Ургант выступил против застройки полей возле его дачи

Российский телеведущий Иван Ургант на своей странице в социальной сети Instagram выступил против застройки полей возле его дачи. Журналист отметил, что у них «за городом очень красиво, холмы, чистая и тихая Москва-река».

Шоумен подчеркнул, что все 15 лет, что он там живёт, «говорят, что эти поля застроят, несмотря на водозабор, природно-охранную зону и то, что именно здесь шли страшные бои, которые остановили немцев в 1941-м».

Можно в Звенигороде сесть в лодку и плыть по течению до Николиной горы и дальше до Успенского. Или гулять по тропкам вдоль реки. А ещё можно сплавляться на сапборде — течение быстрое, а река неглубокая. И очень красиво. По-настоящему, — заявил Ургант.

Телеведущий также призвал беречь природу и показал «очень красивую и печальную» временную инсталляцию своего друга, условно перекрывшего реку пешеходным переходом.