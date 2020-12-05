Исинбаева пообещала «отпороть» перебившего её Ягудина

https://static.news.ru/photo/46abeebe-3719-11eb-8222-fa163e074e61_660.jpg Елена Исинбаева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Входящая в жюри шоу «Ледниковый период» спортсменка Елена Исинбаева публично приструнила фигуриста Алексея Ягудина.

Спортсмен решил заступиться за Евгения Пронина, который получил низкие оценки, и в результате вступил в спор с прыгуньей с шестом.

Исинбаева начала объяснять, почему она поставила такие оценки. По её словам, ей не хватило пластики, ей хотелось, чтобы Евгений распрямился. Однако Ягудин договорить ей не дал и перебил спортсменку.

Так, Лёша! Перебьешь ещё раз, накажу! Мне же надо сконцентрироваться, — заметила ему Исинбаева.

Ягудин был настроен весело и решил перевести разговор в шутку, спросив, как она собирается его наказать. В ответ Исинбаева заявила, что жёстко «отпорит» его.

Ох! К Волочковой поедем в баню? — не унимался Ягудин.

В итоге Елена Исинбаева попросила его не переводить всё в шутку, ведь оценки серьёзные и она хочет их обосновать.

Евгений Пронин и Татьяна Волосожар предстали на льду в образах Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. Пара получила низкие оценки и покинула шоу.

Ранее с Исинбаевой поругался главный продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух. Споры возникли из-за оценок номера Регины Тодоренко и Романа Костомарова.

Пара Тодоренко — Костомаров на седьмом выпуске шоу «Ледниковый период» показала номер «Сибирский цирюльник», который, по словам Регины, стал наиболее сложным для неё в эмоциональном плане. Пара получила от жюри почти максимальные оценки (6,0). Ниже этого балла оказалась лишь оценка, которую выставила олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, поставившая 5,9.

Исинбаева заявила, что не почувствовала их выступление на 6,0 и не смогла «убрать из себя спорт», писал NEWS.ru.