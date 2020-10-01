Ирина Слуцкая рассказала о жизни с тяжёлым системным заболеванием

https://static.news.ru/photo/46c64b22-0449-11eb-9f51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как она ежедневно борется с неизлечимой болезнью сосудов.

Слуцкая не скрывает, что ей много лет назад диагностировали васкулит — иммунопатологическое воспаление сосудов. Она призналась, что ей часто задают вопросы о её болезни и она старается ответить на них всем интересующимся.

У меня заболевание системное ревматоидное, которое, к сожалению, не лечится. Заболевание сосудов. И вынуждена я поддерживать, скажем так, свою жизнь, гормональными препаратами, — объяснила она в интервью «Телепрограмме».

Кроме того, фигуристка страдает от астмы. Также спортсменка рассказала, что счастлива в браке со своим вторым мужем Алексеем. У Слуцкой трое детей, сын и две дочери. Артёму 13 лет, он раньше занимался хоккеем, а сейчас «бредит небом» и хочет стать капитаном воздушного лайнера. Средняя дочь занимается танцами на льду. Младшей дочери Кире нет ещё и года.

Как писал NEWS.ru ранее, 75-летний исполнитель Юрий Антонов никак не может восстановиться после перенесённой операции на колене. Проблемы с ногой у певца возникли ещё в 2018 году, и с тех пор он продолжает борьбу с недугом.