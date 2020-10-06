«Интернетовские додумки»: Задорожная не подтвердила свою свадьбу

https://static.news.ru/photo/d17d81b6-07e3-11eb-b02c-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Задорожная Фото: stasya_ru/instagram.com

Певица и актриса Анастасия Задорожная не подтвердила информацию о своей свадьбе. По её словам, радостное событие додумали интернет-пользователи, желающие поскорее выдать её замуж.

При этом с «торжеством» звезду уже поздравили поклонники в Instagram, приняв её недавние посты за свадебные кадры с предполагаемым мужем.

Я не писала, что у меня была свадьба. Это уже интернетовские додумки. Спасибо большое, конечно, но я ничего такого не говорила, — цитирует Задорожную сайт Пятого канала.

Что касается избранника Задорожной, то о нём практически ничего не известно, кроме того, что его зовут Владимир и он занимается бизнесом. При этом актриса крайне редко комментирует свою личную жизнь и мало рассказывает о себе.

Тем не менее неудивительно, что недавние обнародованные ею фотографии были восприняты как свадебные. Помолвочное кольцо звезда показала ещё в прошлом году. При этом Задорожная не впервые «выходит замуж». Так, в 2018 году она опубликовала свадебное видео с подписью «Молодожёны». Однако позже выяснилось, что это был фрагмент съёмок кино.

На этот раз, как писал NEWS.ru, поводом для поздравлений стала очередная публикация актрисы в Instagram с предполагаемым избранником, а также пост с фотографией, где запечатлены памятные татуировки, связанные друг с другом.