Игорь Николаев опубликовал милое семейное фото

https://static.news.ru/photo/cb1790c8-dd4f-11ea-bb4f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Фото: igor_nikolaev_music/instagram.com

Певец и композитор Игорь Николаев поделился с подписчиками семейным фото, на котором он позирует вместе со своей женой Юлией Проскуряковой и четырёхлетней дочкой Вероникой.

38-летняя супруга артиста ради фотосессии надела красное короткое платье с обнажёнными плечами, а сам певец — голубой костюм и футболку с принтом. Поклонники Николаева засыпали его многочисленными восторженными комментариями. Особенно восхитила фанатов их дочка.

Ваша златовласка просто чудо, — написали фолловеры на странице композитора в Instagram.

У 60-летнего артиста две дочери. Старшая, 41-летняя Юлия, которая родилась в браке с его первой женой Еленой Кудряшовой, живёт в США и работает фармацевтом.

Ранее NEWS.ru писал, что Игорь Николаев вместе с супругой Юлией Проскуряковой решил улететь в отпуск. Для этого 60-летний артист даже снял частный борт. Он опубликовал фото из салона лайнера, чем вызвал негативные комментарии у своих подписчиков. Пользователи негодовали: в условиях, когда большинство россиян отдыхает внутри страны, знаменитости обходят запреты на вылет и покидают Россию на частных самолётах.