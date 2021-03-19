Игорь Крутой рассказал о тяжёлой судьбе Валерия Леонтьева

https://static.news.ru/photo/a39b83da-63ea-11ea-aeed-fa163e074e61_660.jpg Валерий Леонтьев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Валерий Леонтьев испытал в жизни такие вещи, при рассказе о которых его друзьям хочется плакать. Об этом рассказал композитор и продюсер Игорь Крутой.

19 марта Валерию Леонтьеву исполнилось 72 года. В этой связи Крутой разместил в своём Instagram поздравление, в котором также упомянул о непростой судьбе певца. В частности, он отметил закрытый характер певца, который не спешит делиться подробностями частной жизни не только с публикой, но и с друзьями.

Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни. И тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребёнком, — пишет Крутой.

Продюсер отмечает, что слава и всенародная любовь, которые завоевал Леонтьев, — это маленькая частица, которая уравновесила весь негатив, через который пришлось пройти артисту на своём жизненном пути.

Как бы я хотел, чтобы ты был счастлив! Как бы я мечтал, чтобы ты чаще улыбался не грустно-вымученной улыбкой, — написал Игорь Крутой.

Он также пожелал своему другу быть здоровым и дольше радовать публику своими песнями.

В настоящее время Валерий Леонтьев большую часть времени проводит в Майами, где у него собственный дом. Артист женат, они с супругой Людмилой Исакович прожили вместе 50 лет. Свою жизнь певец посвятил сцене, детей у супругов нет.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники назвали Леонтьева «жалким старичком» из-за нового фото.