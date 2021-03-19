Игорь Крутой рассказал о тяжёлой судьбе Валерия Леонтьева

Певец Валерий Леонтьев испытал в жизни такие вещи, при рассказе о которых его друзьям хочется плакать. Об этом рассказал композитор и продюсер Игорь Крутой.
19 марта Валерию Леонтьеву исполнилось 72 года. В этой связи Крутой
Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни. И тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребёнком, — пишет Крутой.
Продюсер отмечает, что слава и всенародная любовь, которые завоевал Леонтьев, — это маленькая частица, которая уравновесила весь негатив, через который пришлось пройти артисту на своём жизненном пути.
Как бы я хотел, чтобы ты был счастлив! Как бы я мечтал, чтобы ты чаще улыбался не грустно-вымученной улыбкой, — написал Игорь Крутой.
Он также пожелал своему другу быть здоровым и дольше радовать публику своими песнями.
В настоящее время Валерий Леонтьев большую часть времени проводит в Майами, где у него собственный дом. Артист женат, они с супругой Людмилой Исакович прожили вместе 50 лет. Свою жизнь певец посвятил сцене, детей у супругов нет.
Ранее NEWS.ru писал, что поклонники назвали Леонтьева «жалким старичком» из-за нового фото.