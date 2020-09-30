Игорь Крутой рассказал, почему распался его первый брак

https://static.news.ru/photo/060ceb08-03cd-11eb-809f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский композитор Игорь Крутой поведал о том, как познакомился с первой женой Еленой и почему их брак распался после 16 лет совместной жизни.

В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Крутой признался, что они с супругой не смогли бы сохранить отношения, даже несмотря на то что воспитывали сына Николая.

Игорь и Елена познакомились в Ленинграде, когда девушка пришла в гости к басисту, работавшему с композитором и его музыкальным коллективом.

Уже на третьем свидании я предложил выйти за меня замуж. Она не стала отвечать согласием. Предложила повстречаться. А потом уже сама предложила сыграть свадьбу. Мне было всего 25 лет, когда у нас родился сын Коля, — вспоминал Крутой.

Композитор утверждает, что их союз можно было бы продлить, но не на долго и заметил, что «молодые люди разводятся время от времени».

У нас были материальные затруднения. Должна была быть нереальная любовь, чтобы их преодолеть, но мы не смогли. Потом она пыталась возродить отношения. Но я уже не хотел. Я написал песню «Мадонна» Лена считала, что она посвящена ей, но это не так. Я хотел найти человека, которого буду любить и который будет любить меня, — объяснил Крутой.

При этом он отметил, что с бывшей женой они пересекаются на днях рождения сына, но сказать, что они дружат нельзя. По словам Крутого, «это было бы не правдой».

Как писал NEWS.ru, ранее женатый певец Влад Топалов снова выложил снимок с фотосессии со своей партнёршей по проекту «Ледниковый период» олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных и сделал ей комплимент.