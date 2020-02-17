https://static.news.ru/photo/7f0c423e-517f-11ea-992f-fa163e074e61_660.jpg Александр Радулов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский спортсмен Александр Радулов после расставания с гимнасткой Дарьей Дмитриевой закрутил роман с Анной Бокий, которая встречалась с бизнесменом Алимжаном Тохтахуновым, более известным как Тайванчик.

Криминального бизнесмена и девушку часто видели вместе в 2012 году, сообщает StarHit. Сам Тайванчик не смог припомнить свои отношения с Анной Бокий.

Много у меня их было. И много кому помогал с бизнесом, деньгами. Аня хорошая девушка. Отца её не знаю, — заявил Тайванчик.

Тохтахунов подчеркнул, что когда отца девушки — авторитетного бизнесмена Глеба Бокия застрелили в 1994 году, его не было в России.

Бывшая жена Радулова Дарья Дмитриева подчеркнула, что будет только рада, если спортсмен узаконит отношения со своей новой пассией.

Самое главное, чтобы он был счастлив, — пояснила девушка.

Дмитриева рассказала, что её сын уехал к Александру Радулову на два месяца, а потом всё лето он проведёт с ней. После развода с Радуловым девушка сумела сохранить со спортсменом хорошие отношения. Она подчеркнула, что сама была инициатором расставания.

Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы! — заявила девушка.

Александр Радулов выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз».

NEWS.ru сообщал, что историк моды Александр Васильев прокомментировал слухи о романе с экс-женой Андрея Аршавина Юлией Барановской.