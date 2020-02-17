Российский спортсмен Александр Радулов после расставания с гимнасткой Дарьей Дмитриевой закрутил роман с Анной Бокий, которая встречалась с бизнесменом Алимжаном Тохтахуновым, более известным как Тайванчик.
Криминального бизнесмена и девушку часто видели вместе в 2012 году,
Много у меня их было. И много кому помогал с бизнесом, деньгами. Аня хорошая девушка. Отца её не знаю, — заявил Тайванчик.
Тохтахунов подчеркнул, что когда отца девушки — авторитетного бизнесмена Глеба Бокия застрелили в 1994 году, его не было в России.
Бывшая жена Радулова Дарья Дмитриева подчеркнула, что будет только рада, если спортсмен узаконит отношения со своей новой пассией.
Самое главное, чтобы он был счастлив, — пояснила девушка.
Дмитриева рассказала, что её сын уехал к Александру Радулову на два месяца, а потом всё лето он проведёт с ней. После развода с Радуловым девушка сумела сохранить со спортсменом хорошие отношения. Она подчеркнула, что сама была инициатором расставания.
Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы! — заявила девушка.
Александр Радулов выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз».
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