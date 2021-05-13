«Хочется поскорее встретиться с малышом»: Волосожар готовится к родам

https://static.news.ru/photo/cb2615a4-b480-11eb-99cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Волосожар в июне снова станет мамой. 34-летняя спортсменка работала до седьмого месяца беременности. Однако сейчас, по её словам, уже стало тяжело и ей хочется поскорей встретиться с малышом. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

Ребёнок появится уже в июне. О своей беременности фигуристка узнала во время работы на проекте «Ледниковый период». Никто из телезрителей даже не догадывался, что она находится в положении. От своего партнёра, актёра Евгения Пронина, она также скрывала этот факт и рассказала ему только, когда они вылетели из шоу.

Как рассказала Волосожар, беременность протекала легко, у неё не было капризов и токсикоза. Лишь в последнее время она начала испытывать некоторые сложности.

Случалось мутное состояние, но я могла заниматься привычными делами. В общем, до последних месяцев я была довольно подвижной и легко «носила» беременность, а сейчас на последнем сроке, конечно, уже хочется поскорее встретиться с малышом. Тяжело уже, конечно, женщины меня поймут, - рассказала фигуристка.

У Татьяны Волосожар и её мужа Максима Транькова подрастает 4-летняя дочь Анжелика. Теперь пара ждёт сына. Спортсменка старается больше времени проводить дома, активно готовясь к родам. Так, она уже выбрала себе роддом, а также купила будущему малышу приданое. Вещи, которые она хранила от дочери, ей пришлось отдать знакомым, как только она узнала, что у неё будет мальчик.

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