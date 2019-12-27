https://static.news.ru/photo/56961f64-277c-11ea-b1eb-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: twitter.com/Dialog_UA

Российский комик Гарик Харламов сообщил, что у одного из его сценических образов (Эдуард Суровый) вышел сборник песен на платформе iTunes.

Альбом Эдуарда Сурового получил название «И поэтому всё так произошло». В него вошли 42 короткие песни, которые были записаны во время съёмок шоу Comedy Club.

Моё собрание сочинений в iTunes. Слушайте и повинуйтесь! — написал юморист в Instagram.

Как писал NEWS.ru, Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст». Ей пришлось сняться в интимном эпизоде.