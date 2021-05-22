Нурмагомедова назвали «бревном» на Comedy Club

https://static.news.ru/photo/d595d9b6-bae3-11eb-a8a8-96000091f725_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Юморист Гарик Харламов в недавнем выпуске Comedy Club на ТНТ случайно оскорбил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Гостем шоу стал признанный лучшим фотографом года Сергей Горшков. Он показал снимок, обеспечивший ему награду — тигра у дерева. Горшков пояснил, что дерево — меточное. К нему приходят, метят, после чего уходят. Потом являются самки и ищут самцов по запаху.

Горшков назвал меточное дерево таёжным Instagram. Харламов тут же ответил : «На тигра кто-то подписан там в лесу? У нас в российском Instagram большинство подписано на бревно», намекая, скорее всего, на Ольгу Бузову. Но комик ошибся.

Ты имеешь в виду Хабиба? — спросил Павел Воля.

Действительно, у спортсмена в соцсети самая большая аудитория в РФ — 28,4 млн подписчиков, у певицы — 23,3 млн.

Ребята, умоляю вас. Переподпишитесь, пожалуйста, на [Ольгу] Бузову, — попросил Харламов.

Накануне юморист назвал себя «невтяником» — словом из «жирного языка». «Термин» обозначает людей, «кому нечего втянуть». Шуточное фото с придуманным прозвищем он опубликовал на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Харламов на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал куплет песни, посвящённый рэперу Джигану. По сюжету музыкант размышляет над невероятными способностями животных и жалеет, что не обладает ими. Оказалось, что лирического героя природа обделила «коленками, как у зайца», «харизмой карася», «муравьедовой щетиной» и необходимостью «как черепахе прятать яйца».