Шоумен Гарик Харламов поздравил в Instagram свою мать Наталью Игоревну с днём рождения.
Мамуля, с днём рождения! Люблю тебя безмерно. Ура! — подписал снимок Харламов.
В комментариях к поздравлениям присоединились телеведущая Ольга Бузова, музыкант Александр Ревва, композитор Игорь Крутой, комик Вадим Галыгин, а подписчики отметили цветущий внешний вид женщины.
Гарик — старший сын Натальи Игоревны. У артиста есть сводные сёстры-близнецы Катя и Алина.
Как писал NEWS.ru ранее, российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру. Звезда фильма «Текст» отправилась отдыхать на Мальдивы. Однако отпуск она проводит без своего супруга Гарика Харламова.
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