Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Как сообщает teleprogramma.pro, Кудрявцева узнала, что в студии будет дочь Успенской, за пять минут до начала программы. Также телеведущая не знала о проблемах Плаксиной. Как ранее писал NEWS.ru, Плаксина заявила,...