Харламов озадачил фанатов сентиментальным фото с дочкой

https://static.news.ru/photo/548cff9e-be3f-11ea-bcf6-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус и Гарик Харламов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гарик Харламов заставил поклонников поломать головы над смыслом сентиментального фото с шестилетней дочкой. Многие решили, что ребёнок шоумена будет жить с ним и отметили, как сильно похудел на фоне развода артист.

На фото ведущий Comedy Club стоит перед зеркалом с дочкой. Оба позируют в одинаковой позе — положив правую руку на пояс.

Фото на обложку, в модный журнал, ну, или в газету, или в кроссворды, — подписал пост звёздный папа.

Снимок растрогал поклонников артиста, они отметили, что фото и забавное, и умилительное. Многие подписчики выразили актёру сочувствие по поводу развода, так как теперь ребёнку придётся жить только с кем-нибудь одним из родителей.

Но большая часть решила, что Харламов заберёт дочку себе. «Ребёнок останется с папой?», «Дочка осталась с папой», гадают фанаты артиста в комментариях.

О разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус заговорили совсем недавно. Актриса настаивает, что именно она приняла решение расстаться. Некоторые коллеги Харламова предположили, что конец браку положили откровенные съёмки Асмус в фильме «Текст».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус опубликовала снимки, сделанные в ванной. На фото она без одежды лежит в воде, а всё самое сокровенное скрывает пена.