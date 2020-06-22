«Хайп»: Сябитова отказалась верить в развод Харламова и Асмус

https://static.news.ru/photo/1c516368-b49e-11ea-ba3b-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Соведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова прокомментировала заявление Гарика Харламова и Кристины Асмус о расторжении брака.

Ранее звёзды одновременно опубликовали в своих аккаунтах Instagram посты, в которых признались, что их больше ничего не связывает. Асмус и Харламов пообещали сохранить тёплые отношения ради их общей дочери. Но при этом они подчеркнули, что совместно жить больше не могут.

Я не верю, что они разводятся. Сейчас хайп везде, некуда плюнуть. Я порой даже сама, когда даю комментарии, диву даюсь, потому что не думала, что из этого можно столько высосать. Я не верю в то, что они действительно разводятся, — заявила сваха в разговоре с порталом «ПолитЭксперт».

По её словам, шоумен и актриса просто решили привлечь внимание к своей паре.

Несколько месяцев назад Асмус рассказывала, что с шоуменом у них классический брак. Муж оказался более эмоциональным, чем она. Но в целом они счастливы вместе. Артистка может рассчитывать только на мужа и его семью, так как со своей роднёй она не общается.

Звёздная пара воспитывает дочку Анастасию, которая родилась в 2014 году.

Как писал NEWS.ru, развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина отложен. Причиной того, что исполнительница не смогла получить развод, СМИ называют некое ЧП в Никулинском суде, который должен был расторгнуть брак артистки. Первое заседание назначено на 26 июня. По разделу имущества паре было договориться проще: каждый остался при своих домах и квартирах. Телегин перестал скрывать свою новую подружку — бизнесвумен Марию Гончар.